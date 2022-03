Apoio à habitação já abrange mais de metade dos concelhos

Marisa Silva Hoje às 18:37 Facebook

O programa 1.º Direito, que visa a promoção de soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas, já chegou a mais de metade dos municípios do país. No total, há 167 câmaras com soluções em curso para quase 47 mil famílias a viver em situações indignas. Trata-se de mais de 2,8 mil milhões de euros em acordos de investimento.

De acordo com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, através do Programa de Recuperação e Resiliência, 26 mil das soluções habitacionais em curso serão financiadas a 100% a fundo perdido.

Os encargos com as restantes obras "serão financiados entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e o município, como definido nos respetivos acordos de colaboração".

Integrado na Nova Geração de Políticas de Habitação, o programa "visa a promoção de soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas e sem alternativas habitacional. Segundo a tutela, a par das 167 câmaras que já dispõem do apoio, as restantes autarquias do país também "já têm Estratégia Local de Habitação em elaboração".

Para a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, "o programa 1. º Direito chegou agora à sua fase mais visível, com os municípios a executar as respetivas estratégias e com obra no terreno por todo o país". Portugal aproxima-se, assim, "do objetivo final de construir um parque habitacional público robusto" e, deste modo, "dar a todos uma habitação adequada e digna".