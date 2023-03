Apoio à renda só chega a um sexto dos inquilinos

Abrangidos 150 mil dos 922 mil arrendamentos. Inquilinos devem confirmar se existe registo nas Finanças.

O apoio à renda que o Governo vai atribuir a partir de junho, num máximo de 200 euros por mês, só vai chegar a um em cada seis contratos de arrendamento. O primeiro-ministro estima que os contratos de arrendamento habitacional abrangidos pelo apoio à renda sejam "cerca de 150 mil", sendo que, ao todo, há 922 mil em Portugal, segundo os Censos 2021, do INE. O número é baixo porque o apoio à renda tem vários fatores de exclusão e uma grande parte dos contratos em Portugal ainda tem rendas baixas, o que os exclui deste novo apoio.

O Conselho de Ministros aprovou ontem duas das maiores medidas do pacote Mais Habitação: o apoio à renda e a bonificação dos juros do crédito à habitação. No caso do apoio à renda, "são cerca de 150 mil contratos que estão abrangidos", revelou António Costa. O apoio "é dado de forma automática com base nos dados da Autoridade Tributária", explicou Marina Gonçalves, ministra da Habitação.