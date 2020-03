JN Hoje às 15:46 Facebook

O apoio extraordinário aos pais que estão em casa com os filhos poderá ser prolongado depois das férias da Páscoa, mas não será pago durante esse período de pausa letiva. A única exceção são as creches, que não têm férias nesta época no seu calendário.

A possibilidade de prolongar a medida foi anunciada por António Costa, no debate quinzenal, no Parlamento, numa resposta a Catarina Martins, dizendo que "é mais do que previsível", que as medidas voltem após a pausa letiva da Páscoa.