Apoio às rendas vai até 200 euros por mês com retroativos a janeiro

O Governo anunciou esta quinta-feira que o apoio às rendas vai até 200 euros por mês e tem retroativos a janeiro. Além disso, subiu para 250 mil de dívida o limite máximo para a bonificação dos juros da habitação.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a bonificação dos juros para créditos habitação, uma medida que vigorará, para já, até ao final do ano, podendo vir a ser renovada. A medida foi comunicada pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

A bonificação dos juros vigorará, "para já até ao final do ano, podendo ser renovada se até lá não se verificar uma normalização das taxas de juro", disse António Costa. A medida abrange famílias com rendimentos até ao sexto escalão do IRS e com taxa de esforço de 35%, sendo elegíveis créditos para aquisição, construção ou obras para habitação própria e permanente. Abrange créditos até um valor máximo de 250 mil euros, sendo o apoio pago retroativamente a janeiro deste ano, tendo como limite 720 euros por ano (60 euros por mês).

Apoio automático à renda abrange 150 mil contratos

António Costa revelou ainda que o apoio automático à renda abrange atualmente 150 mil contratos, apelando aos inquilinos que confirmem se os senhorios declararam o que deviam à autoridade tributária.

Em declarações aos jornalistas, no final do Conselho de Ministros em que foi aprovada parte das medidas do Programa Mais Habitação, António Costa voltou a explicar que o novo apoio extraordinário à renda, no valor máximo de 200 euros mensais é destinado a arrendatários com taxas de esforço (rendimento mensal afeto ao pagamento da renda) superiores a 35% e rendimentos até ao 6.º escalão de IRS (inclusive), vai ser pago automaticamente.

O apoio à renda - vincou - é "uma medida temporária", que vigorará nos próximos cinco anos, comprometendo-se o Governo a "trabalhar para que a oferta pública de habitação venha a permitir normalizar o mercado de arrendamento" durante esse período.

O apoio é mensal, não reembolsável e corresponde a uma percentagem do valor da renda mensal até ao limite de 60 meses, sendo que corresponderá a 35% da taxa de esforço nos primeiros 12 meses, descendo para 40% entre os 13 meses e os 36 meses e para 45% entre os 37 meses e os 60 meses.