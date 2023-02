Apoio de 200 euros à renda pode durar até cinco anos

O apoio à renda que atribui até 200 euros a famílias em dificuldades pode durar até cinco anos, mas baixa de valor à medida que o tempo avança. Esta é uma das novidades do pacote de medidas de apoio à habitação apresentado na quinta-feira e colocado esta segunda-feira em consulta pública.

Só são elegíveis para o apoio extraordinário ao pagamento das rendas as famílias até ao sexto escalão de rendimento (2760 euros mensais, vezes 14 meses), com taxas de esforço superiores a 35%, com contrato de arrendamento anterior a 2023 e cuja mensalidade não ultrapasse os limites concelhios da lista do IHRU.