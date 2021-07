Apoio do Estado às instituições sociais vai aumentar 3,6%

Alexandra Figueira Ontem às 23:11 Facebook

Residências de idosos e pessoas com deficiência terão acréscimo de 5,6% e cuidados de longa duração de 6%.

A comparticipação do Estado às instituições sociais vai aumentar ligeiramente mais do que no ano passado. O Compromisso de Cooperação para 2021 e 2022 prevê uma atualização base, para todas as instituições, de 3,6%. No caso das respostas residenciais a idosos e pessoas com deficiência, acrescem mais 2% (total de 5,6%). Os cuidados continuados de longa duração terão mais 6%.

A subida será paga com retroativos a janeiro, mas ficou aquém da expectativa da Confederação das IPSS, a CNIS. "Não é a desejável e talvez nem a possível, mas foi a que conseguimos", diz o presidente, Lino Maia, que propôs 6,5% e acredita que o Estado poderia ter ido mais longe no reforço do financiamento do setor. As negociações foram "muito difíceis" e estiveram "algumas vezes perto da rutura", revela.