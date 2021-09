Apoio extra por causa da covid não chegou a todos os bombeiros

Milene Marques Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Verba de 1,5 milhões de euros foi distribuída em junho, mas há quem não a tenha entregue. Liga pede à tutela que defina critérios.

Há operacionais dos bombeiros que continuam por receber os apoios que visam compensar individualmente o risco de lidarem diretamente com casos de covid-19 ou com suspeitos de infeção. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) transferiu, em junho, 1,5 milhões de euros para as Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB) para esse efeito. Mas há corporações que mantêm retidas as verbas porque querem que seja a tutela a estabelecer os critérios de distribuição do dinheiro.

As AHB receberam carta branca da ANEPC para a atribuição da verba, que visa "compensar o esforço dos operacionais que praticaram atos diretamente relacionados com casos suspeitos e doentes infetados com a doença covid-19", segundo afirmaram ao JN a ANEPC e o Ministério da Administração Interna.