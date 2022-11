Apoio para amas assegurarem refeições das crianças aumentado para 150 euros

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou esta sexta-feira, no Parlamento, já ter assinado o despacho que regula o aumento de 88 para 150 euros do apoio dado às amas, por criança, para assegurarem as refeições.

O anterior diploma que atribuía 88 euros por criança era de setembro e foi aprovado no âmbito do cumprimento da gratuitidade das creches que inclui as refeições. A Associação dos Profissionais do Regime de Amas (APRA) pediu a revogação do diploma, porque anteriormente eram as famílias que asseguravam as refeições e por as amas terem de assegurar a compra e confeção dos alimentos quando não estiverem a cuidar das crianças.

Na audição do Orçamento do Estado para 2023 da Segurança Social, Ana Mendes Godinho avançou que já assinou o despacho sobre o aumento da comparticipação por criança, de modo a que a resposta dada pelas amas se equipare à das creches.

"Foi resultado de um intenso diálogo entre os secretários de Estado, da Inclusão e Segurança Social e as amas que reuniram diversas vezes", sublinhou aos deputados.

Maior investimento de sempre

A ministra garantiu que entre o investimento previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o programa PARES (programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais) o país terá, em 2023, o "maior investimento que alguma vez houve" na rede: 675 milhões de euros, tendo sido já aprovados 606 projetos para 1044 respostas sociais que vão abranger mais 12 mil crianças e pessoas com deficiências e 27 mil idosos.