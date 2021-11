Apoio para material no pré-escolar sem aumento há quatro anos

Marisa Silva Hoje às 07:34 Facebook

Valor foi atualizado no ano letivo 2017/18 e, no máximo, chega a 330 euros por ano por sala. Há pais que comparticipam.

O apoio dado às escolas públicas para a compra de material didático destinado às aulas do ensino pré-escolar não é aumentado há quatro anos letivos. O montante anual varia consoante o número de alunos, podendo ir até aos 330 euros por sala para turmas com mais de 20 crianças. Feitas as contas, numa sala com duas dezenas de alunos, cada educadora tem 16,5 euros anuais para gastar em material didático por criança. Os diretores de escolas defendem a atualização do valor e as confederações de pais admitem que há associações de encarregados de educação a contribuir.

Sem adiantar se está prevista uma atualização da verba, o Ministério da Educação afirmou ao JN que "o facto de os pais serem chamados a comparticipar só pode acontecer de forma voluntária", no âmbito da "autonomia das escolas e com algum enquadramento específico e consensual". No campo do pré-escolar, este ano, a tutela sublinhou "um reforço de 20% do orçamento" e recordou que começou a ser transferida ainda uma verba para material didático para cada turma do primeiro ciclo (ver caixa).