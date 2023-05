Apoio trimestral de 45 euros entregue a mais de um milhão de crianças

Diana Morais Ferreira Hoje às 11:51 Facebook

Mais de um milhão de crianças e jovens recebem, esta terça-feira, um complemento ao abono de família no valor de 45 euros. O apoio do Governo é pago trimestralmente a famílias que recebem abono até ao quarto escalão.

Uma das medidas do Governo para ajudar a combater as dificuldades resultantes do aumento do custo de vida passa pelo reforço do abono de família. A primeira prestação, referente aos primeiros três meses do ano, chega, esta terça-feira, a cerca de 1,08 milhões de crianças e jovens.

As famílias com rendimentos brutos anuais até 16 815 euros ou 1201 euros mensais, até ao 4.º escalão de rendimentos, irão receber um apoio no valor de 15 euros mensais, embora o pagamento seja feito trimestralmente. A primeira das quatros tranches chega, agora, no dia 16 de maio através de transferência bancária, sendo que as próximas serão pagas em junho, em agosto e em novembro. No total, irão receber 180 euros por ano.

Quem tem dinheiro

Apenas terão direito ao apoio as crianças que recebem abono de família. Os agregados do 1.º, 2.º e 3.º escalões de rendimento receberão a ajuda para os jovens até aos 18 anos. No entanto, as famílias do 4.º escalão só têm direito ao apoio se a criança tiver até seis anos. Isto, porque os menores com mais de seis anos, filhos de famílias integradas no 4.º escalão, não têm direito a abono de família.

Este apoio complementar será pago em simultâneo com a transferência do abono de família.

O apoio faz parte de um pacote de medidas apresentadas pelo Governo, em março, que visa dar resposta à subida da inflação e ao aumento do custo de vida. As quatro prestações serão pagas por transferência bancária, sendo necessário que as famílias atualizem o IBAN no portal da Segurança Social Direta.