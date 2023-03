Apoios de 30 euros a carenciados e de 15 a crianças com abono

Medidas para reduzir custo de vida incluem IVA a zero num cabaz de bens essenciais que ainda está a ser negociado. Famílias do 4.º escalão só recebem abono de filhos até seis anos. Função Pública quer aumentos com retroativos a janeiro.

O Governo vai dar um apoio extraordinário de 30 euros mensais às famílias com menores rendimentos e vai reforçar em 15 euros o abono de família durante este ano. As medidas constam do pacote de resposta ao aumento do custo de vida, apresentado ontem, que incluirá a eliminação do IVA nalguns bens essenciais (ainda em negociação), um apoio aos produtores e aumentos na Função Pública. Mas os sindicatos exigem muito mais e com retroativos a janeiro, prometendo intensificar a sua luta.

Este conjunto de medidas vai custar 1575 milhões de euros. O apoio às famílias vulneráveis, com despesa prevista de 580 milhões, representa mais de um terço da despesa total do pacote apresentado ontem e vai chegar a três milhões de pessoas. Os 30 euros mensais são pagos em prestações trimestrais de 90 euros em abril, junho, agosto e novembro e destinam-se aos agregados mais pobres que já receberam o apoio extraordinário de 60 euros em 2022 (ler ao lado).