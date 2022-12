Apoios para cuidar dos filhos atingem recorde

Em outubro, houve 34 mil prestações de assistência a descendentes, mais 31% que em 2021. Vírus respiratórios estão na base do aumento.

O número de subsídios para assistência aos filhos atribuídos pela Segurança Social no mês de outubro atingiu um recorde para esta época do ano. Nunca em outubro houve tantas prestações pagas. Ao todo, foram 34 273 subsídios atribuídos, mais 31% do que no ano passado e mais 82% do que antes da pandemia. O fenómeno é explicado pelos vírus respiratórios que chegaram mais cedo e em força.

Os dados da Segurança Social, consultados pelo JN, mostram que, pela primeira vez, foram atribuídos mais de 30 mil subsídios por assistência aos filhos em outubro. No mesmo mês do ano passado, foram 26 mil, em 2019 foram 19 mil e, em todos os anos anteriores, o número foi sempre menor.