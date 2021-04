Após um ano, 12% das organizações sociais fecharam

Joana Amorim Hoje às 13:43 Facebook

Pandemia agravou dificuldades financeiras. Inquérito revela que 11% tencionam encerrar nos próximos meses.

A pandemia pôs sob pressão o setor social. Com mais pedidos de apoio, acompanhados de menos receitas e voluntários confinados. Um ano volvido, 12% destas organizações da economia social (OES) acabaram por fechar portas e 11% admitem fazê-lo nos próximos meses. Mais de metade não garante a manutenção dos postos de trabalho e dos salários.

De acordo com um inquérito realizado por investigadores dos politécnicos de Setúbal e de Portalegre, de um total de 944 OES auscultadas, 114 deixaram de realizar qualquer atividade. Com foco nas organizações ligadas à cultura, deporto e juventude. Daquele total, mais de metade (54%) viu-se forçada a reduzir a atividade e a cortar no número de pessoas apoiadas. Por falta de financiamento e de voluntários.