Após um cancro, criou um grupo para ajudar a lidar com o sofrimento

Além da fé que os une, é a partilha de experiências que se afirma como o grande chapéu desta iniciativa. Fundado em 2013, o grupo "Ao 3.º Dia" promove reuniões e eventos mensais para ajudar pessoas com doenças graves e crónicas a lidar com a doença de forma positiva. Com reuniões no Porto, Lisboa, Braga e Vila Real, a vontade é continuar a crescer.

Sem julgamentos e sem comentários - procurando fugir ao que acontece na sociedade -, nos encontros promovidos pelo grupo todas as pessoas são livres de partilhar "a sua verdade". "A partilha é salvadora", contou Mariana Abranches, fundadora da iniciativa, ao JN. "O que as pessoas querem é ser escutadas. Depois, elas vão buscar as forças internas que têm a elas próprias". Para participar nas reuniões, basta estar atento ao site ou às redes sociais e enviar um email a dar conta da vontade de estar presente.

Todas as pessoas são bem-vindas, independente da fé que professam. "Somos cristãos, mas somos muito abertos". Mariana Abranches abre a porta a todos os que procuram "caminhar" com o grupo e aprender a lidar com sua doença. Quantos mais "caminhantes", como chama aos participantes, melhor: venham ver, a porta está aberta, disse.