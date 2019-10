Aposentações de professores disparam este ano   

Alexandra Inácio Hoje às 13:18 Facebook

Desde 2010, reformaram-se 19.433 docentes. Este sábado, celebra-se o Dia Mundial do Professor com manifestação em Lisboa.

No primeiro semestre deste ano, aposentaram-se 747 professores. Mais do que os que se reformaram no ano passado (670). No total, desde o início da década, já saíram 19.433. Números ditados pelo envelhecimento que irão continuar a crescer - até 2023, mais 12 mil professores atingem os requisitos da aposentação, assegura o líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof). O rejuvenescimento urgente da classe é, por isso, o lema da manifestação marcada para hoje, Dia Mundial do Professor, em Lisboa. Os dirigentes sindicais acreditam que o tema terá de marcar a próxima legislatura. A consequente falta de professores, provocada pelo envelhecimento, está a afetar o arranque das aulas.

Não é um fenómeno exclusivo de Portugal, mas temos dos corpos docentes mais envelhecidos da Europa, já avisou por diversas vezes a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).