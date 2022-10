Aposta tem de ser em turismo que deixe mais dinheiro no país

Presidente da Fundação INATEL diz que setor deverá subir na cadeia de valor para poder aumentar salários.

O presidente da Fundação INATEL acredita que um dos desafios do turismo em Portugal nos próximos anos passa por subir na cadeia de valor, ou seja, os turistas (especialmente os estrangeiros) terão de pagar mais pelo alojamento e deixar mais dinheiro no país. Com esta rentabilidade económica será possível, defende Francisco Madelino, subir os salários e aumentar a competitividade.

"Os preços ou os rendimentos por quarto que o turista deixa em Portugal têm de ser mais elevados", explica ao JN, à margem do congresso mundial da Organização Internacional de Turismo Social (ISTO, sigla em inglês), que decorre em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores.