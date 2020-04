Apostas no Euromilhões podem ser suspensas

Sónia Santos Pereira, Dinheiro Vivo Hoje às 09:13 Facebook

Sem jogos de futebol, Totobola está congelado e o Placard, embora ativo, tem "oferta limitada".

O Euromilhões pode estar em risco de sofrer uma suspensão temporária devido à Covid-19. Em Espanha, a congénere da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) já suspendeu, a 15 de março, todos os jogos sociais físicos e online, assim como adiou o pagamento de prémios.

A decisão de interromper os sorteios do Euromilhões está dependente do evoluir da pandemia em França e no Reino Unido, mercados onde tem grande penetração. "Há uma incerteza sobre a evolução da Covid-19 nesses países e, caso a situação evolua negativamente, o Euromilhões pode ser suspenso", avançaram fontes do setor ao JN/Dinheiro Vivo. A SCML afirmou que o sorteio continua a decorrer normalmente e todos os países que pertencem a este consórcio mantêm esta oferta, exceto Espanha.

O Totobola está suspenso, já que está dependente da realização dos jogos de futebol nacionais, agora parados. Como sublinha, "o volume de jogo é muito mais diminuto e isso vai afetar a SCML, os beneficiários dos jogos e o Estado", quando a atividade social é crucial para apoiar os mais fragilizados. A SCML adianta que mantém "o seu portfólio ativo, com exceção do Totobola, devido à suspensão do calendário desportivo" e "é também por esta razão que, embora ativo, o Placard apresenta uma oferta limitada".