App com prémios incentiva pais e filhos a saírem do sofá

A Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil (APCOI) lançou esta sexta-feira, Dia Mundial da Obesidade, a App "Heróis da Fruta", um jogo gratuito de realidade aumentada para telemóveis, inspirado no projeto escolar e na série de animação do canal Zig-Zag, ambos com o mesmo nome.

O jogo é uma "caça ao tesouro", ao estilo Pokémon Go, "que incentiva as famílias a sair do sofá e caminhar ao ar livre, de telemóvel na mão, à procura dos 500 baús à solta pelas ruas do país, espalhados em múpis e cartazes presentes em mais de 100 municípios", descreve a APCOI em comunicado. A App já está disponível para telemóveis iOS e Android.

Cada baú tem uma saqueta de cartas escondida que é revelada quando lhe é apontada a câmara do smartphone. Há centenas de cartas para as famílias colecionarem que contêm dicas sobre alimentação saudável. Os jogadores podem ainda cumprir missões e, assim, acumular pontos que podem ser trocados por prémios. O mapa com a localização dos baús está na página online da associação.

"Todos os jogadores que ficarem entre os 100 primeiros lugares no ranking nacional de pontuação ganham bilhetes para o cinema. Existem também outros prémios exclusivos para as crianças participantes no projeto escolar como vouchers para parques temáticos, jardins zoológicos ou aquários", lê-se no comunicado. O vencedor receberá a visita dos personagens da série Heróis da Fruta na escola.

"Depois do sucesso da iniciativa Heróis da Fruta nas escolas e do recente lançamento da nossa série infantil com o mesmo nome, foi fundamental para a APCOI dar o salto e conseguir montar um projeto diferenciador e capaz de envolver ao mesmo tempo crianças e respetivas famílias numa maior consciencialização da sociedade para a obesidade infantil e, consequentemente, na adoção de hábitos de vida que contribuem para a prevenção desta doença, que afeta atualmente uma em cada três crianças", defende o presidente da APCOI, Mário Silva.