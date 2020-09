App StayAway Covid descarregada por 660 mil pessoas

Alexandra Figueira Hoje às 17:19 Facebook

A confidencialidade dos dados pessoais de quem utiliza a StayAway Covid foi garantida por José Manuel Mendonça, do INESC TESC. "Esta não é uma app, é uma rede social", disse.

No encontro entre peritos e decisores políticos, que decorre no Porto na tarde desta segunda-feira, José Manuel Mendonça assegurou que não são registados os dados pessoais de quem utiliza a app, nos dois servidores centrais, localizados nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e na Imprensa Nacional Casa da Moeda.

"Há anonimato de quem é avisado de um potencial contacto perigoso" e só as autoridades de saúde sabem quem é o infetado", afirmou.

A StayAway Covid já foi descarregada por 660 mil pessoas.