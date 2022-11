Apresentadora Márcia Goldschmidt foi mãe aos 50 anos: "As minhas filhas rejuvenescem-me"

Apresentadora brasileira foi mãe de gémeas aos 50 anos e fala em "preconceito por parte da sociedade".

Aos 60 anos, Márcia Goldschmidt sabe que é preciso vitalidade para acompanhar as duas filhas gémeas de dez anos, Yanne e Victoria. "É preciso muito fôlego, muita energia e muita paciência, numa fase em que a mulher está a entrar em falência hormonal", afirma ao JN, com sinceridade. Foi mãe pela segunda vez aos 50 anos - tem um filho com 28 anos - e refere-se às mais pequenas como um "grande amor". Apesar de ciente de que ser progenitora numa idade mais tardia não é um mar de rosas.

"Eu não decidi engravidar. (...) Como o meu marido queria ter um filho, resolvi tentar só por descargo de consciência e acabou por acontecer, para minha total surpresa", recorda. Submeteu-se a um tratamento hormonal. O rosto da televisão brasileira, que apresentou inúmeros programas - um deles em nome próprio "Márcia" -, é casada com o advogado português Nuno Rêgo. A família vive entre Portugal e Espanha.