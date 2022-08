Aprovada reposição das freguesias de São Mamede de Infesta e da Senhora da Hora

Augusto Correia Hoje às 08:13, atualizado às 08:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi aprovada, esta noite a "proposta de criação de freguesias da Senhora da Hora e de São Mamede de Infesta por desagregação das existentes", anunciaram os movimentos que lutavam por esta solução.

Em nota de imprensa, o Movimento Pela Reposição da Freguesia da Senhora da Hora, e o homónimo de São Mamede de Infesta, informam que a proposta "foi aprovado por maioria absoluta com os votos a favor do PSD, do BE, da CDU, da IL, e do Movimento Independente AP Sim e a abstenção do Partido Socialista".

Está aberto o caminho para a desagregação de Senhora da Hora e São Mamede de Infesta em duas freguesias distintas. "Com o voto favorável de todas as forças políticas, à exceção do Partido Socialista, atingiu-se a maioria absoluta necessária para aprovação da proposta", anuncia o comunicado conjunto dos movimentos pela reposição das freguesias da Senhora da Hora e de São Mamede de Infesta.

A proposta havia sido "subscrita pelo PSD, pelo BE, pela IL e pelo Movimento Independente AP Sim está assente nos Movimentos Cívicos Apartidários criados por grupos de cidadãos da Senhora da Hora e de São Mamede de Infesta", lê-se no documento enviado às redações.

Segundo o mesmo comunicado, o PS, que agora se absteve, "havia votado favoravelmente a desagregação das freguesias desde 2018 quando estes movimentos apresentaram requerimentos em Assembleia de Freguesia, em Assembleia Municipal e na própria Assembleia da República".