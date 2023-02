Aprovada audição parlamentar de Ana Catarina Mendes

JN/Agências Hoje às 19:25 Facebook

A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local aprovou, esta terça-feira, um requerimento do Chega a pedir uma audição urgente da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, sobre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A realização da JMJ em Lisboa, em agosto, tem um custo de pelo menos 155 milhões de euros, segundo as estimativas mais recentes da Igreja Católica, do Governo e dos municípios de Lisboa e Loures.

Aquele que é considerado o maior acontecimento da Igreja Católica vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto em Lisboa por escolha do Papa Francisco, que participa no encontro. As principais cerimónias vão ter lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As previsões de investimento começaram a ser conhecidas já em 2022, tendo o memorando de entendimento com as respetivas responsabilidades ficado definido no final do ano.