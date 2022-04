Aprovadas medidas de emergência para contenção dos preços da energia e agroalimentar

JN/Agências Hoje às 00:46 Facebook

O Conselho de Ministros extraordinário aprovou na sexta-feira à noite um conjunto de novas medidas de emergência direcionadas à contenção do aumento dos preços energéticos e agroalimentares decorrente da situação de guerra na Ucrânia.

Em comunicado, o Governo refere que foram aprovados um projeto de proposta de lei que consagra medidas "de natureza extraordinária e temporária" para fazer face aos efeitos decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis.

O Governo aprovou também diplomas para estabelecer um sistema de incentivos para apoiar as indústrias Intensivas em gás, e para criar um regime excecional e temporário de compensação destinado aos profissionais da pesca pelo acréscimo de custos de produção provocada pelo conflito armado na Ucrânia.

Ainda de acordo com o executivo, foi aprovado ainda um decreto-lei que estabelece "medidas de apoio às famílias, trabalhadores e empresas no âmbito do conflito armado na Ucrânia", assim como um outro decreto-lei com medidas excecionais que visam "assegurar a simplificação dos procedimentos de produção de energia a partir de fontes renováveis".

Na mesma reunião extraordinária, o Conselho de Ministros aprovou, ainda, o projeto de proposta de lei que altera a Lei de Enquadramento Orçamental.