Aprovado regulamento das equipas de urgências

O regulamento da constituição das equipas médicas dos serviços de Urgência teve esta segunda-feira a "luz verde" da Assembleia dos Representantes da Ordem dos Médicos (OM), o órgão deliberativo com representação nacional. O documento elaborado pelos vários colégios de especialidade da OM foi "aprovado com unanimidade", disse o bastonário Miguel Guimarães ao JN.

De recordar que a proposta mereceu, no entanto, críticas do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR).

"O documento está aprovado e será levado ao Conselho Nacional para retificar uma ou outra situação e depois será publicado em Diário da República", precisou Miguel Guimarães. Em causa estão os parâmetros a que devem obedecer as equipas de urgência, as funções do chefe de serviço e as condições dos médicos internos nas escalas da Urgência.