Igreja cria oração específica para o coronavírus

D. Jorge Ortiga pede aos fiéis que rezem a Deus pelos infetados, pelos investigadores que procuram a cura e por saúde para evitar para que a doença se espalhe

Na nota pastoral em que faz o ponto da situação das celebrações da Páscoa, e na qual, por exemplo, revela que este ano não se irá realizar a habitual visita pascal a casa das populações, o tradicional Compasso, o arcebispo primaz de Braga exorta a comunidade católica a incluir nas orações uma contra o coronavírus.

" Rezemos ao Senhor, que, por mediação da Sua e nossa Mãe, se compadeceu de todos os frágeis e doentes, para que dê alívio e cure todos os infetados, anime os que deles cuidam, ajude os investigadores a encontrar os meios de cura, e a todos nos dê saúde e sensibilidade para o cuidado compassivo dos enfermos e para evitar que a doença se espalhe", escreve D. Jorge Ortiga.