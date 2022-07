Arcos de Valdevez segura-se nos lugares cimeiros

A Escola Básica e Secundária de Arcos de Valdevez já se habituou a ocupar, nos últimos anos, lugares cimeiros no ranking nacional, destacando-se sobretudo no pódio das melhores escolas públicas do distrito de Viana do Castelo. A nível geral, ocupa a 67.ª posição. No distrito, apenas é superada pelas secundárias de Arga e Lima, Viana do Castelo (42º) e de Arcozelo, Ponte de Lima (48º).

"Nos últimos anos do meu antecessor, 2018 e 2019, já houve aqui uma viragem e agora, mesmo com a questão pandémica, conseguimos manter estes [bons] resultados", afirma a diretora do agrupamento de escolas de Arcos de Valdevez, Anabela Araújo. "Recebo essa boa notícia com agrado, independentemente de valorizarmos também outros aspetos, os resultados também são importantes", sublinha.

A responsável destacou, ainda, como fatores que concorrem para o bom desempenho da escola, situada numa região "de baixa densidade", a aposta na "equipa educativa que se mantém fixa" e no "reforço do apoio aos alunos".