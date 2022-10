Áreas urbanas expostas a níveis doentios de ruído

As cidades estão a prejudicar a saúde e o bem-estar de quem as habita, mas tardam a baixar o volume. Estratégia nacional chega ao Governo até ao final do ano.

O ruído nas zonas urbanas atingiu níveis tão elevados que está a deixar os habitantes doentes. Na Europa, segundo as contas da Agência Europeia do Ambiente, a exposição prolongada ao ruído ambiental contribui para 48 mil novos casos de doenças cardíacas e 12 mil mortes prematuras todos os anos, a que se somam 6,5 milhões de pessoas com distúrbios do sono e 22 milhões com incómodos crónicos.

O ruído rodoviário é o que afeta mais, havendo 113 milhões de pessoas na Europa expostas a níveis prejudiciais à saúde. O tráfego ferroviário afeta 22 milhões, o barulho das aeronaves cerca de quatro milhões e a indústria um milhão.