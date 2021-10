Arquipélago dos Açores sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte

JN/Agências Hoje às 07:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O arquipélago dos Açores está sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte, podendo ser acompanhada de trovoada, devido a uma depressão, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (S. Jorge, Terceira, Faial, Pico e Graciosa) dos Açores vão estar sob aviso laranja até às 12 horas desta quinta-feira (13 horas em Portugal continental).

No grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria), o aviso laranja vai estar em vigor até às 03:00 (04:00 em Lisboa) de sexta-feira.

O IPMA colocou também os grupos central e ocidental sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 18:00 e 15:00, respetivamente.

O aviso laranja é o terceiro numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Na quarta-feira, a delegação regional dos Açores do IPMA adiantou em comunicado que o agravamento do estado do tempo se deve a uma depressão com "atividade moderada a forte".

PUB

Está prevista precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoada e um aumento da intensidade do vento nos grupos ocidental e central, que deverá soprar de sul com rajadas até 90 quilómetros por hora durante o dia de hoje, segundo o IPMA.