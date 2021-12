Arranca o reforço para 250 mil vacinados da Janssen

Joana Amorim Hoje às 08:19 Facebook

Utentes com mais de 50 anos convocados por SMS. Quase 1,5 milhões de portugueses já receberam dose de reforço.

Com 1,467 milhões de pessoas imunizadas com dose de reforço até à passada sexta-feira, as portas dos centros de vacinação abrem-se, este domingo, para os 250 mil utentes acima dos 50 anos inoculados com a Janssen e agora elegíveis para segunda toma com vacina da Pfizer ou da Moderna. Até janeiro, a meta é administrar 2,5 milhões doses de reforço.

Como funciona a vacinação dos imunizados com Janssen?