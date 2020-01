Arrancaram candidaturas ao melhor professor de Portugal

Diana Garcia Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto Global Teacher Prize, o "nobel" da educação, está de volta a Portugal pelo terceiro ano consecutivo e quer encontrar o melhor professor. As candidaturas abriram esta terça-feira, no site do projeto, e terminam a 4 de março. Todos os docentes que estejam a trabalhar em escolas que sigam o ensino português, desde o pré-escolar ao 12.º ano, podem candidatar-se.

Os professores que tenham algum projeto educativo ou que considerem as suas técnicas e estratégias de ensino inovadoras, aumentando o aproveitamento dos alunos, podem candidatar-se. "Este é um prémio de vocação, de uma maneira de estar", revelou Afonso Mendonça Reis, presidente do júri da edição portuguesa e elemento do júri internacional.

"O júri avalia vários critérios, como a vocação do professor, as técnicas que utiliza, o impacto das suas estratégias e a partilha do conhecimento. Por exemplo, alguém que chega a uma escola em que os alunos tenham aproveitamento baixo e consegue reverter a situação é um bom professor e merece a distinção", acrescentou o presidente.

Todas as propostas vão a concurso e a melhor é escolhida, após avaliação dos critérios. As candidaturas poderão ser submetidas online no site do Global Teacher Prize Portugal pelos próprios professores, a partir desta terça-feira, dia 14 de janeiro.

Pode candidatar-se qualquer professor que lecione numa instituição que siga o ensino português, como nos PALOP. O docente também não precisa de ser português, pode ser de outra nacionalidade a lecionar em Portugal", revelou Afonso Reis.

O vencedor será conhecido em maio e premiado com 30.000 euros, sendo que 15% do prémio é para o docente utilizar de forma discriminatória e os "85% restantes é para investimento em projetos pedagógicos", conta o presidente do júri português.

A iniciativa Global Teacher Prize, que já existe em 120 países do mundo, funciona em simultâneo com a campanha "Obrigado, Professor", onde os próprios alunos reconhecem o papel dos docentes que os ajudam nas salas de aula. "O objetivo da iniciativa é que a sociedade em geral valorize e reconheça o trabalho dos professores", afirmou Afonso Reis.

Pais e alunos são também desafiados a recomendar determinado professor que considerem ser distinguido. As recomendações também estão disponíveis no site, e o prazo termina mais cedo. A revelação do professor vencedor do concurso acontece no evento final marcado para maio deste ano.