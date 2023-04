Arrendamento coercivo só chega no imediato a 16 concelhos. Saiba quais

Maioria das câmaras não tem edifícios devolutos identificados. Só há 9365 prédios elegíveis.

A esmagadora maioria das câmaras de Portugal não vai poder aplicar, este ano, a medida do arrendamento coercivo. Dos 308 municípios, apenas 16 estão aptos a fazê-lo e o número de imóveis elegíveis é de 9365 no continente e ilhas.

As alterações introduzidas anteontem pelo Governo à medida do arrendamento coercivo deixaram nas mãos das câmaras a aplicação do aluguer forçado nos casos em que os proprietários de imóveis devolutos não os queiram arrendar de forma voluntária.