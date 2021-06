ARS-Norte desaconselha eventos que promovam ajuntamentos: o risco "é real"

JN Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade de Saúde Regional do Norte desaconselhou, esta quarta-feira, a realização de eventos que promovam a aglomeração de pessoas.

No dia em que se celebra a noite de São João, a Autoridade de Saúde Regional do Norte relembrou, em comunicado, a situação epidemiológica nacional relativa à pandemia determina o "elevado grau de incerteza" em que vivemos.

O regulador da zona Norte afirma que, independentemente do cumprimento integral de todas as medidas de saúde pública, o risco de transmissão do vírus durante eventos "é real e não pode ser anulado".

"É do conhecimento comum que qualquer evento, independentemente da sua natureza, contribuindo para a agregação de pessoas, constitui, no contexto da situação epidemiológica atual, um risco acrescido para a Saúde Pública, condicionando um risco real de que possam circular pessoas infetadas, com ou sem sintomas, ainda que com um esforço de testagem prévia", lê-se na nota enviada às redações.

O regulador de saúde pede ainda a quem pretender realizar eventos que pondere todos os riscos, sublinhando que "desaconselha" a realização dos mesmos "com efeitos imediatos".