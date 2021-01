ARS recrutam apoios para seguir rasto a vírus descontrolado

Inês Schreck Hoje às 07:34 Facebook

Norte contratou 94 pessoas e Lisboa e Vale do Tejo tem um recrutamento em curso. Há quase 400 militares a ajudar.

As Administrações Regionais de Saúde (ARS) fizeram nos últimos meses dezenas de contratações para reforçar as equipas de saúde pública e contam com o apoio de quase 400 militares para ajudar a rastrear as cadeias de transmissão da covid-19. Ainda assim, o vírus circula descontrolado na comunidade: 87% dos contágios têm origem desconhecida, revelaram esta semana peritos que estiveram na reunião do Infarmed.

Na região de saúde do Norte foram contratadas 94 pessoas para integrarem as equipas das unidades de saúde públicas e o Gabinete Regional de Crise Covid-19, dos quais 52 licenciados. "Outras contratações poderão acontecer, se a necessidade o justificar", respondeu a ARS Norte ao JN.