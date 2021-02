As câmaras que não devem nada a ninguém

Delfim Machado Hoje às 14:21 Facebook

Há pelo menos dez municípios que terminaram 2020 sem dívidas a fornecedores. E alguns até têm impostos no mínimo.

Há pelo menos dez câmaras municipais do país que encerraram as contas do ano de 2020 sem qualquer dívida a fornecedores e muitas têm os impostos no mínimo. São autarquias conhecidas por serem os bons pagadores do país, algumas há vários anos consecutivos, que têm em comum o aproveitamento dos fundos comunitários e a boa gestão da despesa.

O segredo, segundo Domingos Carvas, presidente da Câmara de Sabrosa, é "não andar mais do que as pernas deixam", que é o mesmo que dizer que a despesa deve manter-se controlada e adstrita àquilo que se pode pagar ao longo do ano, sobretudo com recurso a fundos comunitários.