As crianças e a pandemia: mais snacks e televisão, menos diversão com amigos

INSA avaliou impacto da pandemia em crianças dos 6 aos 8 anos. Dos hábitos alimentares ao sedentarismo, passando pela saúde mental, estudo desmonta repercussões nos mais pequenos.

É o retrato do "impacto brutal" de meses de confinamentos, de incertezas, de medos. Numa franja da população - 6 aos 8 anos - pouco ouvida e estudada. Mais consumo de alimentos processados, agravamento do sedentarismo, aumento das desigualdades sociais, menos diversão com os amigos. Apenas alguns dos resultados do estudo "COSI/Covid-19: Impacto da pandemia nos comportamentos associados ao estilo de vida de crianças em idade escolar", na Europa e em Portugal, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Que devem servir de alerta.

"A pandemia alterou completamente os estilos de vida de milhões de famílias e crianças. Este estudo confirmou muito do que eram as nossas suspeitas. E levantou outras questões importantes, que mudam o nosso olhar sobre o futuro", explica, ao JN, Ana Rito, investigadora do INSA e coordenadora do COSI. Vincando a "transversalidade do estudo", com a pandemia "a afetar as crianças de forma tão idêntica". Estivessem elas na Croácia, no Cazaquistão ou em Portugal.