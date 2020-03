As faculdades e institutos sem aulas devido ao Covid-19

Hoje às 10:46 Facebook

O surto de Covid-19 em Portugal levou várias faculdades e institutos a suspenderem as aulas presenciais, pleo menos, durante duas semanas,

A Universidade do Porto, tal como o Politécnico do Porto e o Instituto Superior da Maia suspenderam todas as aulas presenciais.

A Universidade do Minho anunciou a suspensão das atividades letivas presenciais e o encerramento do polo de Gualtar, em Braga, incluindo bares, cantina, biblioteca e espaços desportivos.

A Universidade de Coimbra suspendeu, por um período mínimo de 15 dias, as atividades letivas presenciais, incentivando o ensino à distância.

As aulas teóricas, teórico-práticas e tutoriais no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vão decorrer, no mesmo horário, via web, por terem sido suspensas as atividades letivas presenciais por um período de 15 dias.

A Universidade de Aveiro decidiu "a suspensão de todas as atividades letivas na UA, de 12 a 27 de março, a suspensão de todas as deslocações em serviço, até nova informação, e a suspensão de todas as deslocações em serviço previamente autorizadas".

A Universidade de Lisboa suspendeu também as atividades letivas presenciais, "procedendo à sua substituição, sempre que possível, por outros meios de ensino, permitindo o acompanhamento das atividades escolares agora suspensas, através de instrumentos de ensino à distância". Foi ainda suspenso o funcionamento de bibliotecas, salas de estudo e dos refeitórios, assim como, atividades físicas e desportivas realizadas nas instalações do Estádio Universitário".

A Universidade Lusófona , em Lisboa, e a Universidade Católica, em Braga e no Porto, suspenderam as aulas presenciais até 24 de março. Na sede da Universidade Católica em Lisboa "são suspensos os eventos com participação externa ('workshops', reuniões, seminários, conferências) por tempo indeterminado".

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) da Universidade Nova de Lisboa anunciou a suspensão das aulas presenciais, que vão ser substituídas por modelos online, nos horários habituais, e por tempo indeterminado.A direção não vai encerrar, para já, as instalações do campus em Carcavelos (Oeiras) mas vai limitar a entrada aos membros da comunidade.

O Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) suspendeu as aulas presenciais a partir de 12 de março, determinado que "devem ser substituídas por modalidades de ensino à distância, de dia 16 de março em diante". A instituição realça que "o tempo de interrupção necessário à transição das aulas presenciais para o ensino à distância" vai ser compensado através do prolongamento do calendário letivo. Vai ser possível requisitar livros, "em moldes a comunicar pelos serviços da biblioteca". O acesso a espaços laboratoriais "pode continuar a garantir-se", mas segundo "regras a estabelecer" por cada faculdade, assim com a sala de estudo, que vai estar condicionado "a um número reduzido de alunos por sala".

A Universidade de Évora cancelou ou adiou, até final de junho, deslocações de alunos, professores e funcionários.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, decidiu suspender, no dia 9 de março, eventos e atividades desportivas da responsabilidade da academia, bem como as deslocações em serviço para países afetados pelo Covid-19. Mais tarde, foi "determinada a suspensão da atividade letiva presencial"entre 12 e 27 de março.

A Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) - que gere o Instituto Universitário de Ciências da Saúde, em Gandra, no distrito do Porto, e o Instituto Politécnico de Saúde do Norte (que integra a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão, e a Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa, também em Gandra) - suspendeu todas as aulas nos seus estabelecimentos de ensino e encerrou a maior parte dos espaços, de forma preventiva, até 20 de março.

A Universidade do Algarve (UAlg) suspendeu as atividades letivas presenciais entre 12 de março e até 27 de março. As unidades orgânicas irão implementar, com caráter de urgência, "meios de ensino a distância, sempre que possível". Estão também suspensos todos os eventos, atividades desportivas e culturais nas instalações da UAlg, todas as deslocações em serviço.