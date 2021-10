As festas, o carnaval e outros candidatos a património cultural

Ana Trocado Marques Hoje às 08:52 Facebook

Há 35 processos à espera de apreciação. Festas Nicolinas de Guimarães e Carnaval de Torres Vedras são dois dos casos que aguardam há anos.

Em Portugal, estão atualmente inscritos no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI) 15 artes, tradições e/ou manifestações culturais. Há 35 candidaturas à espera de apreciação. A DGPC admite que, por vezes, os processos arrastam-se mais do que o desejável, a bem de uma análise que se quer "rigorosa". E a verdade é que o número de candidaturas tem vindo a crescer exponencialmente. A prová-lo estão as 21 submetidas só no último ano e meio e a duplicação do Inventário em dois anos.

"São analisados os conteúdos históricos e antropológicos, as entrevistas, os registos vídeo, as medidas de salvaguarda propostas, o património imóvel e móvel associado. Após esta análise, e caso se verifique a necessidade de mais dados, o processo é remetido de novo ao proponente com sugestões de aperfeiçoamento", explica a DGPC, acrescentando que, em média, a apreciação é feita "no prazo de um a três meses". Ainda assim, diz, "cada caso é um caso".