As histórias dos militares condecorados pelo combate à pandemia

Elementos do Exército, Força Aérea e Marinha portuguesa vão receber hoje a Medalha da Defesa Nacional pelas mãos do ministro, em Lisboa. Dos lares à desinfeção de ambulâncias, as Forças Armadas atuaram em várias frentes.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, vai condecorar hoje vinte militares dos três ramos das Forças Armadas - Exército, Força Aérea e Marinha -, no Salão Nobre do Ministério, pelo trabalho no combate à pandemia. Dos lares à desinfeção de ambulâncias, a ação dos militares vai merecer a Medalha da Defesa Nacional. Para o ministro, "é o justo reconhecimento de exemplos a seguir e do trabalho extraordinário das Forças Armadas no combate a uma pandemia que continua a desafiar as nossas vidas".

