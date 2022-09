Às linhas de crise chegam cada vez mais jovens em solidão

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 08:46 Facebook

Chamadas para linhas de atendimento crescem 32%. Situações de risco representam entre 3% e 8% do total.

As chamadas para as linhas de crise e apoio psicológico aumentaram, em média, 32,21% de 2019 para 2021. No total das seis associações analisadas pelo JN, foram recebidas 23 986 chamadas no ano passado, em contraste com as pouco mais de 16 mil anuais registadas antes da pandemia. Em 2020, foram contabilizadas pouco mais de 22 mil chamadas. Nas três entidades em que foi possível obter dados atualizados, o primeiro semestre deste ano registou uma quebra de chamadas na ordem dos 5,54%, comparativamente ao período homólogo de 2021.

A vice-presidente da linha SOS Voz Amiga realça que, além do aumento de chamadas durante a pandemia, são cada vez mais os adolescentes a pedir ajuda. A maioria por se sentirem sós. A solidão é, aliás, o sentimento mais comum apontado por Manuela Borges, que garante que não são apenas os idosos que o sentem. "Não há um padrão de idade ou nível socioeconómico para quem se sente sozinho", diz.