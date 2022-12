As luzes de Natal ainda brilham apesar de 27% cortarem na iluminação

Salomé Filipe, Fernanda Pinto e José Ricardo Ferreira Hoje às 10:24 Facebook

As preocupações energéticas estão na ordem do dia. Principalmente, numa época como a do Natal, em que é tradição as cidades e as casas encherem-se de luzinhas a piscar. Mas, aparentemente, apenas 27% dos portugueses preveem poupar nas iluminações natalícias. Os dados foram revelados recentemente pela Klarna - um serviço de banca de retalho, pagamentos e compras, a nível mundial -, que inquiriu 17 mil consumidores, em 17 países, entre os quais Portugal.

Segundo o estudo da empresa sueca de tecnologia financeira, "87% dos inquiridos nacionais vão decorar a casa para este Natal" e, desses, "apenas 27% vão ter em atenção a redução do consumo energético com os enfeites".

Ainda segundo o inquérito feito pela Klarna, mais de metade (54%) dos portugueses não pretendia gastar dinheiro em novas decorações. Por seu turno, 19% dos que iam comprar novos enfeites previam gastar até 25 euros com os mesmos. E 16% esperavam gastar até 50 euros.