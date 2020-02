As medidas de promoção da coesão territorial que não saíram do papel

Alexandra figueira Hoje às 15:10 Facebook

O Governo anunciará na quinta-feira, em Bragança, novas medidas para promover a coesão territorial. É oportuno, por isso, fazer um balanço da execução das 229 medidas previstas em dois planos consecutivos: o Plano Nacional de Coesão Territorial e Plano de Valorização do Interior.

Muitas foram aplicadas, como benefícios fiscais para estudantes do Interior ou a redistribuição de vagas no Ensino Superior. Mas muitas, dadas como estando "em vigor" no balanço do Governo de julho de 2019, nunca saíram do papel. É o caso da tarifa solidária de gás de petróleo liquefeito (GPL), de que ninguém ainda beneficiou. Mas não só.