"As pessoas estão muito agarradas ao escritório"

Liberdade de estar onde querem e controlo do tempo. É assim a vida de Maria Freitas e Frederik Flade. São nómadas digitais.

Por um mês, o casal, ela lisboeta e ele alemão, fixou residência num pombal no meio de um campo agrícola, em Santa Comba de Rossas, depois de ter sido selecionado no concurso "Bragança- Liberdade para recomeçar", lançado pelo município, que convidou famílias a virem experienciar a vida no concelho. "Procurámos um Portugal autêntico", explicam Mia e Fred.

É a partir desta aldeia rural que têm trabalhado este mês, com olhos postos nas ovelhas do vizinho, o chilrear dos pássaros como música ambiente e a brisa do vento que abana a erva no quintal. "Temos trabalhado bem", conta Mia. Aproveitam as facilidades das autoestradas da informação a que a Internet, mais ou menos veloz, lhes dá acesso. "Não tivemos ainda falta de conetividade", sublinha. Fazem trabalho remoto. Basta-lhes um computador, ligação à rede, uma máquina fotográfica ou até apenas um telemóvel. "Não precisamos de mais nada", asseguram.