Aumento das rendas, limites ao alojamento local, vistos "gold", mais-valias e arrendamento coercivo... O parlamento discute, na sexta-feira, a proposta de lei do Governo com as medidas do programa Mais habitação, num debate a que se juntam dez projetos de lei, um projeto de deliberação e dois projetos de resolução da oposição.

