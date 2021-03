As reticências de aprender à distância: alunos do 1.º ano atrasados na leitura

Alexandra Barata Hoje às 10:33 Facebook

Estudo do Programa de promoção da Literacia revela que as crianças estão a dominar menos o conhecimento das letras. Pais e psicólogos também estão preocupados com a falta de socialização.

As crianças de 5 anos que estiveram em confinamento no ano passado desenvolveram menos de 50% das competências de literacia do que as submetidas às mesmas provas no ano letivo anterior, garante o coordenador do Programa Integrado de Promoção da Literacia, investigador do Centro de Investigação e Estudos da Criança da Universidade do Minho.

As conclusões do estudo que abrangeu mais de mil crianças de 5 e 6 anos, de três agrupamentos de escolas da Área Metropolitana do Porto, não deixam margem para dúvidas. Em fevereiro de 2019, a média de conhecimento era de 24,3 letras escritas de quatro formas diferentes (maiúsculas, minúsculas, impressa e manuscrita) e, em setembro de 2020, era de pouco mais de sete letras, revela Miguel Borges.