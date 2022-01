ASAE doa vestuário contrafeito no valor de quase 35 mil euros

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 19:37 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai doar, amanhã, terça-feira, cerca de 2061 artigos de vestuário e calçado contrafeitos a Instituições de Solidariedade Social no Alentejo.

Seis Instituições de Solidariedade Social de Portalegre vão receber cerca de 2061 peças de vestuário e calçado contrafeitos, no valor de 34.500 euros, no âmbito da política de responsabilidade social da ASAE.

As instituições beneficiárias são a Santa Casa da Misericórdia de Portalegre, a CERCI (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) de Portalegre, a Santa Casa da Misericórdia da vila do Crato, a Associação Bem me Quer e a Associação "Pra Cachopos", ambas na vila de Arronches, e a Casa de Acolhimento "Os Cucos" em Elvas.

"Situação ilícita para um fim lícito"

O inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, explica ao JN que, após a ASAE apreender o material contrafeito, em vez da destruição a que seria submetida normalmente, a Autoridade apela ao tribunal para que os itens sejam doados. Para isso, é necessário que as marcas legítimas não se oponham, de acordo com o inspetor-geral.

Segundo o inspetor-geral, as instituições candidatam-se no site da ASAE e são escolhidas mediante as ordens do tribunal e seguindo outros critérios como a localização e as escolhas da ASAE.

É necessário que as instituições descaracterizem as peças de vestuário antes de serem usadas, segundo alerta o inspetor.

Desde 2015, a ASAE fez 485 doações. Desde esse ano, a Autoridade doou cerca de 44 toneladas de alimentos e 115 mil peças de vestuário e calçado com um valor de 1 725 000 euros em valor simbólico, informou.

A cerimónia de doação dos artigos ocorrerá pelas 11.30 horas nos Paços do Concelho em Portalegre e estarão presentes os representantes das diversas Instituições de Solidariedade Social bem como o Inspetor Geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar.