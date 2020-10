ASAE está a fiscalizar restaurantes e cafés em todo o país

RP Hoje às 13:20 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a realizar, em todo o país, uma ação de fiscalização a espaços de restauração e bebidas, envolvendo dezenas de inspetores.

A operação decorre no âmbito da situação pandémica que o país atravessa e também aposta na visibilidade, porquanto todos os inspetores envergam o colete identificativo da ASAE.

Esta terça-feira de manhã um dos locais alvo de fiscalização foi a Praça de Restauração do Via Catarina, no Porto, onde foram levantados alguns autos de contraordenação.