Assembleia da República apaga as luzes em solidariedade com "Hora do Planeta"

A Assembleia da República vai participar na "Hora do Planeta" ao desligar todas as luzes dos seus edifícios. "Esta participação insere-se também no âmbito da Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), juntando-se à participação dos Parlamentos da UE, incluindo o Parlamento Europeu", pode ler-se em comunicado.

No próximo sábado, dia 27 de março, das 20.30 horas às 21.30 horas, vai acontecer a "Hora do Planeta", iniciativa promovida pela organização não-governamental WWF ("World Wide Fund for Nature", o Fundo Mundial para a Vida Selvagem, em português).

A iniciativa tem como principal objetivo sensibilizar as pessoas para a crise climática e o combate contra o aquecimento global.

"A Hora do Planeta é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Esta iniciativa da WWF nasceu 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de dois mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas", lê-se no site da ONG.

Desde 2007 que o movimento de "sustentabilidade global" conta com mais de 3,5 milhões de pessoas, distribuídas por 190 países. Participam, todos os anos, organizações, instituições, empresas, cidades, países e municípios.

Em Portugal estão inscritos 131 municípios, 62 organizações e oito empresas. A iniciativa também conta com inscrições individuais de cidadãos.