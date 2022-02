Assembleia distrital do PSD de Setúbal pede demissão imediata de Rui Rio

JN/Agências Hoje às 21:00 Facebook

A assembleia distrital de Setúbal do PSD pediu na sexta-feira a demissão imediata de Rui Rio, para que se inicie o processo de marcação de eleições diretas pelo Conselho Nacional, confirmou hoje o líder distrital do partido, Paulo Ribeiro.

"A moção aprovada sexta-feira reflete o sentimento dos militantes de que chegou o momento de virar a página e de se iniciar o processo de escolha de um novo líder", disse à agência Lusa o presidente da comissão política distrital do PSD de Setúbal.

Na moção aprovada apenas com três votos contra e duas abstenções, num universo de mais de 60 delegados, a assembleia distrital de Setúbal do PSD "exorta a que o atual presidente, Dr. Rui Rio, se demita das suas funções de imediato, para que se possa dar início ao processo formal da sua substituição , com a marcação de eleições diretas pelo Conselho Nacional".

No documento a que a agência Lusa teve acesso, os delegados lembram que foi o próprio Rui Rio a dizer, que, "no atual quadro parlamentar, não via como poderia dar qualquer contributo válido ao PSD" e que definiu o prazo máximo de julho de 2022 para a sua substituição e a eleição de novo presidente do partido.

A moção refere ainda que a demora no processo de marcação das eleições diretas é "penalizadora para o PSD (...) e, em particular, para a futura liderança, que não poderá intervir em matérias muito importantes, como a discussão do Orçamento do Estado para 2022".

Segundo o líder distrital do PSD/Setúbal, Paulo Ribeiro, "além de aprovarem a moção a pedir a demissão de Rui Rio, os delegados à assembleia distrital também manifestaram a sua solidariedade para com o povo ucraniano e repúdio pela invasão daquele país pela Rússia".