Assis defende diálogo com PSD e admite bloco central

Francisco Assis admitiu este domingo um bloco central, defendendo que, tal como o PS teve a capacidade de dialogar à esquerda, "não faz sentido por em causa um diálogo que já anteriormente existia" com o PSD. Considerou até que esse diálogo deve ser feito mesmo que algum partido tenha maioria absoluta. Estas declarações surgem após António Costa ter mostrado maior abertura para dialogar com a Direita.

Em entrevista à Antena 1 e ao "Jornal de Negócios", Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, ressalvou que, habitualmente, os portugueses têm receio de soluções como a de um bloco central porque isso representa uma concentração de poder entre os dois principais partidos. Por isso, o que defendeu sobretudo foi que PS e PSD criem um entendimento de acordo de regime, que defina um limite para as nomeações políticas.

No início desta semana, numa entrevista à RTP, o primeiro-ministro pediu estabilidade política para quatro anos. Admitiu dialogar com o PCP e o Bloco de Esquerda, mas desta vez sem fechar a porta ao PSD. "Peço o voto dos portugueses uma solução estável para quatro anos de Governo. Com ou sem maioria, não deixarei de dialogar", assegurou António Costa.

Rui Rio, presidente do PSD, manifestou-se, por sua vez, disponível para viabilizar Governo caso os socialistas vençam, mas também espera o contrário se forem os sociais-democratas a ganhar. O seu adversário na corrida à liderança, Paulo Rangel, recusou em absoluto um cenário de bloco central.

Dentro do PS, várias vozes já surgiram na defesa de um entendimento com o PSD. Foi o caso do histórico Manuel Alegre. "António Costa tem que olhar à esquerda e tem que olhar à direita", defendeu, numa entrevista JN/TSF.

Assis critica "timing" para legislação laboral

Agora, na entrevista deste domingo, o socialista Francisco Assis apelou a um debate político "elevado" e "fraturante" durante a campanha que revele o que separa as diferentes forças políticas, bem como a um diálogo posterior às legislativas de 30 de janeiro, em que haja disponibilidade de todos os partidos para conversar, incluindo do seu partido.

O ex-líder parlamentar deu como exemplo as nomeações para as administrações hospitalares que são feitas segundo critérios político-partidários, o que considera não fazer sentido. Lembrou que, muitas vezes, o aparelho dos partidos tenta tomar de assalto o aparelho do Estado e, para evitar isso, os líderes políticos tem de ser fortes e impor-se com entendimentos que estabeleçam limites.



Embora sem dizer se confia em António Costa para promover esse diálogo, nota que o secretário-geral do PS tem capacidade e já manifestou essa disponibilidade.



Francisco Assis criticou ainda que se tenha atirado a legislação laboral para a discussão da proposta do Orçamento do Estado de 2022, o que em seu entender contribuiu para a crise política. Na sua opinião, a legislação laboral deveria ser votada após eleição do novo Parlamento.



Sobre a próxima reunião da Concertação Social, em que vai ser discutido o salário mínimo e o aumento para os 705 euros, Francisco Assis explicou que vão ser debatidas compensações às empresas. Recusou, porém, que estas tenham sido a moeda de troca para os patrões regressarem à mesa das negociações.