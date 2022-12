Assistência em viagem com "elevados tempos de espera"

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) alerta para o facto de a assistência em viagem estar a registar "elevados tempos de espera", na sequência do aumento significativo do tráfego na quadra festiva e das condições meteorológicas adversas.

"Verificam-se constrangimentos muito preocupantes na circulação rodoviária decorrentes do aumento significativo do tráfego nesta quadra festiva e das condições meteorológicas adversas que têm ocorrido nesta altura do ano", indica a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) em comunicado.

A associação notou que estão a verificar-se "elevados tempos de espera" nos serviços pronto-socorro, o que pode penalizar mais a segurança rodoviária.

PUB

Em consequência, conforme apontou a ARAN, são muitos os casos de veículos abandonados nas vias públicas.

"[...] A ARAN manifesta a sua preocupação e apela ao envolvimento de todas as partes para resolver ou, pelo menos, atenuar estes constrangimentos e dificuldades, o que se revela urgente", concluiu